Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 5,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.