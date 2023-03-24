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4,7 ve 5,6 büyüklüğünde iki korkutan deprem: Van ve Hakkari'den de hissedildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.39'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde de saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van ve Hakkari'den de hissedildi.

06:44 . 24/03/2023 Friday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.


Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de saat 03.39'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



#Deprem
#İran
#Hakkari
#Van
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