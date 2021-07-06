Kur'an Kursu'nda korkutan yangın: Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bazı öğrenci ve öğretmenler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangın, saat 01.15 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1100 Sokak'ta bulunan Sayit Demirci Camii ve Erkek Kuran Kursu'nda meydana geldi.

Yaklaşık 40 kursiyerin eğitim-öğretim gördüğü binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bazı kursiyerlerin dumandan etkilendikleri görüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında dumandan etkilenen bazı öğrenci ve öğretmenler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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ELEKTRİKLERİN KESİLMESİNİN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI İDDİASI

Yaklaşık bir yıldır aynı saatlerde kısa süreli elektrik kesintisini olduğunu belirten mahalle sakinleri, yangının bu kesintinin ardından elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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