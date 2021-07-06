Kur'an Kursu'nda korkutan yangın: Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 01.15 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1100 Sokak'ta bulunan Sayit Demirci Camii ve Erkek Kuran Kursu'nda meydana geldi.
Yaklaşık 40 kursiyerin eğitim-öğretim gördüğü binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bazı kursiyerlerin dumandan etkilendikleri görüldü.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında dumandan etkilenen bazı öğrenci ve öğretmenler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
ELEKTRİKLERİN KESİLMESİNİN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI İDDİASI
Yaklaşık bir yıldır aynı saatlerde kısa süreli elektrik kesintisini olduğunu belirten mahalle sakinleri, yangının bu kesintinin ardından elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNDEM
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Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu’nda sabit yol kontrol uygulaması yapan polis, 34 BSR 166 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
İhtara uymayan otomobil sürücüsü uygulama noktasında dubaları devirerek kaçmaya başladı. Uygulama noktasındaki polis durumu telsiz ile bildirmesinin ardından aracın kaçış güzergahında önlem alındı.
Uygulama noktasından kaçan otomobil ara sokaklarda girerek yoluna devam etti. Bir süre sonra ana arter üzerine çıkan otomobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına yakalandı. Bunun üzerinde Yüreğir Devriye Ekipleri, aracın kaçış güzergahında önünü keserek yakaladı.
Araçtan indirilen ismi öğrenilemeyen sürücü ve Azat D.’nin üzerleri arandı. Yapılan aramada Azat D.’nin kıyafetinin altına çelik yelek giydiği belirlendi. Gazetecilerin neden çelik yelek giydin sorusuna Azat D., ”Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye cevap verdi.
Sürücü ve çelik yelek giyen Azat D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların kaçtığı otomobil ise detaylı incelenmek üzere polis otoparkına çekildi.
Üzerinde çelik yelekle yakalanan şahıstan ilginç savunma: Cezaevinden çıktım hasımlarım var
Adana'da polisin sabit denetleme yaptığı noktada 'dur' ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan otomobil 10 kilometre sonra önü kesilerek yakalandı. Yolcu konumunda bulunan kişi üzerinde çelik yelekle yakalandı. Çelik yelek giyen kişi, “Cezaevinden çıktım, hasımlarım var” diye kendisini savundu.