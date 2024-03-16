|
Gündem

İzmir'de KARTEL-6 operasyonu: Yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı Sait Emiri yakalandı

İran’da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “KARTEL-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu dört kişi tutuklandı, altı kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:34 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:06 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İzmir'de düzenlenen “Kartel-6” operasyonundan görüntüler
İzmir'de düzenlenen “Kartel-6” operasyonundan görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “Kartel-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandığını belirterek organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandığını, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek.



İstanbul Başsavcılığımız, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.

Operasyonlar sonucu: 120 bin dolar, 80 bin Euro,500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.




#KARTEL-6 operasyonu
#Sait Emiri
#Operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: Ramazan boyunca her gün o saatler arasında görülebilecek