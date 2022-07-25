LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldığını hatırlatan Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını ’meb.gov.tr’ ve ile ’sonuc.meb.gov.tr’ adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek” bilgisini verdi.

LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Bu yıl 8’inci sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799’u merkezi sınava katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703’ü yani yaklaşık yüzde 95’i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93’ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

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Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 99

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021’e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Bakan Özer, “Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021’de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4’e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95’e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 94’ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85’inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:

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“Yerel yerleştirmede, 2019’da öğrencilerin yüzde 91’i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020’de yüzde 92’ye çıktı, 2021’de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022’de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94’e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS’de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor.”

İlk tercihine yerleşme oranı yüzde 55’e yükseldi

Benzer bir iyileşmenin, ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü bildiren Özer, “İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55’e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi” diye konuştu.

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Yerleştirmede memnuniyet arttı

Sınavsız yerel yerleştirmede Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin daha üst tercihlerindeki okullara yerleşmeleri memnuniyetinin arttığını kaydeden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53’ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti. Bu yıl ise ilk tercihindeki Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57’ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99’a ulaştı.

2021’de Anadolu imam hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 55’i birinci tercihlerindeki bir Anadolu imam hatip lisesine, yüzde 88’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşti. Bu yıl ise Anadolu imam hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 57’si ilk tercihine, yüzde 88’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşti. Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52’ye çıktı. Aynı zamanda, ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 82’den 2022 yılından yüzde 88’e yükseldi.”

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Nakil başvuruları başladı

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları 1 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos’ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022’de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022’de yerleştirme süreci tamamlanacak."

FOTOĞRAF 12 Malatya'da büyüyen ve üç kardeşin en büyüğü olarak ailesinin gururu olan İbrahim Ethem Hamamcı, Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2016 üniversite sınavlarında Türkiye birincisi oldu. Çocukluğundan beri hayali bilgisayar mühendisi olmaktı ama üniversite tercihi yapacağı zamanlarda tıbba da ilgi duymaya başladı. Hamamcı, tercihini uluslararası tıp fakültesinden yana kullandı ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne burslu olarak girdi. Üniversitenin çift anadal programı (ÇAP) sayesinde aynı zamanda bilgisayar mühendisliği de okuyabileceğini öğrenince her iki bölümü birden seçti ve üniversite hayatının en zor iki bölümünde okumayı başarıyla yürüttü. Üniversite okurken bir yandan da yurt dışında pek çok üniversitede çalışmalara katıldı, burs başvurularında dünyanın en başarılı 15 öğrencisinden biri seçilerek Amgen Scholar bursu ile ETH Zurich Üniversitesi'nde staj yaptı. UCLA ve Harvard'da araştırma çalışmalarına katıldı, daha üniversite öğrencisiyken Nature gibi dünyanın en saygın bilim dergilerinde makaleleri yayınlandı. Tıp fakültesi okuyarak bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yaptığı için, master yapmasına bile gerek kalmadan doktora teklifleri aldı ve Yale, Pensilvanya Üniversitesi gibi \"Ivy League\" klasmanında dünya yıldızı okullardan burslu doktora kazandı. Ama o, tercihini Zürih'ten yana kullandı. Ama o, tercihini Zürih'ten yana kullandı. İsviçre yolcusu Hamamcı, kariyerini bilgisayar bilimleri ile tıbbı birleştiren çalışmalar üzerinde yoğunlaştıracak. Hamamcı, yapay zeka ile teşhis koyma üzerinde ileri çalışmalar yaparak; Türkiye'de en büyük sorunlardan biri olan doktorların üzerindeki fazla hasta yükünü bu şekilde hafifleterek, onlara \"muayeneye daha fazla zaman kalması\" için uğraşacak. Hamamcı, en zor iki bölümü aynı anda okumanın hiç de kolay olmadığını anlatarak, nasıl başarılı olduğunu şöyle özetledi: <br>\"Ben aslında küçüklüğümden beri bilgisayar mühendisliği istiyordum. Ama sonrasında üniversiteleri gezdikten sonra, açıkçası biraz daha tıp fakültesine karşı ilgim artmaya başladı. Özellikle tıbbi araştırmalara karşı bir ilgim olduğunu fark ettim. Bu yüzden de tıp fakültesini tercih ettim. Ama mühendisliğe olan ilgim hala devam ediyordu. Okulumuzda bir ÇAP programı olduğunu öğrendim. Bundan faydalanarak bilgisayar mühendisliğini de tercih ettim. Kayıt olduktan sonra mühendislikle tıbbın nasıl kesişim alanları olabileceğini düşünmeye başladım ve özellikle tıbbi görüntü işleme ve derin öğrenme ile tıbbi karar destek mekanizmaları üzerine çalışmalarda bulundum. Bu iki alanı bu şekilde harmanlayarak çalışmalar yaptım. Çok da kolay olmadı. Sonuçta ikisi de çok zor bölümler. Ama ben daha çok mühendislikte zorlandım. Bazen mühendislik bölümünde düşük notlar aldım, hatta 2'nci seneye bıraktım, kaldığım dersler de oldu. Mühendislik fakültesinde tıp fakültesindeki kadar yüksek notlar alamadım. Ama o hocalarımın da katkılarıyla programları beraber ayarlayarak ikisini beraber okuyabildim.\" Henüz tıp fakültesi 6'ncı sınıfta olmasına rağmen bilgisayar mühendisliğindeki 4 senelik eğitimini tamamladığı için direkt doktora programlarına kabul alabildiğini anlatan Hamamcı, \"Aslında tıp fakültesinin 1 ve 2'nci sınıfları biraz daha hafif geçiyor. Daha çok temel klinik bilimleri ve tıbbi giriş dersleri alıyoruz. Bu nedenle mühendisliğin ilk iki senesini birlikte yürütebildim. Ama sonrasında, yani mühendisliğin geri kalan 2 senesini tıbbın üç senesine yayarak biraz da yaz okulu dersleri alarak bu şekilde mühendisliği bitirebildim\" dedi. Henüz öğrenci olmasına rağmen dünyanın en saygın üniversitelerinde staj ve araştırma yapma imkanı da bulan Hamamcı, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"2019 yılında Amgen Vakfı'nın düzenlediği programla beraber ETH Zürih Üniversitesi'ne gittim ve bu programa başvuran en başarılı 15 öğrenciden biri seçilerek ETH Zürih Üniversitesi'nde bir staj gerçekleştirdim. Çalışmalarımı Cambridge Üniversitesi'ne sundum. Sonraki sene pandemi dolayısıyla yurt dışına gidemedim. Ondan sonraki yıl Pensilvanya Üniversitesi'nde ve University of California Los Angeles'ta stajlar gerçekleştirdim. 5'nci sınıfın yazında da Harvard Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Mass General Hospital'de stajlarımı yaptım. Şimdi de bilgisayar mühendisliğindeki doktora eğitimim için İsviçre'ye gideceğim.\" Doktora başvurularında Amerika ve İsviçre'yi hedeflediğini de sözlerine ekleyen Hamamcı, Amerika'da Yale Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi ile Johns Hopkins'ten burslu doktora kabulü aldığını ama doktora için İsviçre'yi tercih ettiğini kaydederek hedeflerini şöyle anlattı:<br>\"İsviçre'ye doktora için gideceğim. Doktora sürecimde daha çok tıbbi görüntü işleme ve yapay zekanın tıbbi görüntülere uygulanması üzerinde çalışacağım. Ülkemizde doktorlar üzerinde çok büyük bir hasta yükü var. Hastalara ayrılan zaman azaldığı için de hastaların aldığı hizmet kalitesi de doğal olarak düşüyor. Biz eğer ki yapay zekayı sağlığa daha fazla entegre edebilirsek, özellikle karar destek mekanizmalarındaki yazılımlardan otonom olarak faydalanabilirsek, bu sayede hekimlerimizin üzerindeki yük de azalacak. Bu yüzden bu alanlarda çalışmak istiyorum.\" Sağlıkta yapay zekanın sanıldığı gibi hekimlerin rolünü azaltmadığını da vurgulayan Hamamcı, sözlerini şöyle noktaladı:<br><br>\"Çünkü her zaman son karar yine hekime ait olacak. Hastanelerdeki yoğunluğuna baktığımızda daha çok radyoloji birimlerindeki yığılmaları görüyoruz. MR, tomografi, röntgen yorumlanması gibi durumlar nedeniyle oluşuyor. Dolayısıyla radyoloji görüntülemelerini yapay zeka ile beraber doktorların önüne bir öneri ile öneri şeklinde sunabilirsek, doktorlar zaten son kararı verecek. Radyoloji hekimleri diğer klinik hekimlerimize bu raporları ulaştırarak klinisyenlerin polikliniklerdeki yükünü azaltacak. Çünkü radyolojiden gelen bu raporlarla beraber, yaptıkları anamnez (hasta öyküsü alma) ile daha kısa sürede daha doğru sonuçlara ulaşabilecekler. Aslında bakarsanız anamnezin rolü de burada azalmıyor. Tam tersine artıyor. Çünkü hekimlerimize anamnez alabileceği daha fazla zaman kalacak. Bu da daha iyi teşhis konmasını ve hastalara daha çok vakit ayırılmasını sağlayacak.\" Dünyayı peşinden koşturan Türk: En zor iki bölümü bir arada bitirince teklif yağdı 2016'da LYS Türkiye birincisi olarak üniversiteyi kazanan İbrahim Ethem Hamamcı uluslararası tıp bölümünü seçip aynı anda bilgisayar mühendisliği de okuyarak bir ilke imza attı. Bilgisayar mühendisliğinden mezun olan Hamamcı, tıp fakültesi 6'ncı sınıfta olmasına rağmen Yale, Pensilvanya Üniversitesi gibi dünyanın en saygın üniversitelerinden burslu doktora kabulü aldı.

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