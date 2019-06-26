Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Tuncelide 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
TUNCELİ

Son dakika... Tunceli'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan, Van'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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