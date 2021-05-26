Gündem Yalovada dur ihtarına uymayan aracın çarptığı polis şehit oldu
YALOVA

Yalova'da 'dur' ihtarına uymayan aracın çarptığı polis şehit oldu

Yalova'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan polis memuru Mustafa Emanetoğlu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Haber Merkezi AA
Son dakika Yalova haberleri: Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
Foto/arşiv

Yalova-Bursa kara yolunda gece saatlerinde uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48), "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç çarptı.

Ağır yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü ise ekipler tarafından bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Şehit polisin naaşının, Valilik bahçesinde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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