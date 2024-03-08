Yalova'da düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması şöyle;
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
📌Ruhsatsız tabancalar,
📌Pompalı tüfek ve av tüfekleri
📌Çok miktarda uyuşturucu madde ile
📌Çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.
#MAHZEN-6 operasyonu
#Yalova
#Cüneyt Dizdaroğlu
1 saat önce