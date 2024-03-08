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Yalova’da “MAHZEN-6” operasyonu: Elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli de yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:18 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 08:25 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yalova'da düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Yalova'da düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması şöyle;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz


Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:


📌Ruhsatsız tabancalar,

📌Pompalı tüfek ve av tüfekleri

📌Çok miktarda uyuşturucu madde ile

📌Çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.

#MAHZEN-6 operasyonu
#Yalova
#Cüneyt Dizdaroğlu
1 saat önce
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