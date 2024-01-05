Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen “Kafes-29” Operasyonlarında Elebaşılığını yurtdışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan VOLKAN REÇBER ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;
📌İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri,
📌İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun
ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,
📌Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri,
📌 Anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri,
📌Korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ,
📌Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,
📌Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve
📌Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.
📌 28 tabanca
📌 6 AK-47 kalaşnikof
📌 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah
📌 1 Çelik yelek ele geçirildi