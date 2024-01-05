|
Gündem

Yedi ilde 'Kafes-29' operasyonları: İki bölgesel suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-29' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı iki bölgesel organize suç örgütü çökertildi ve 61 şüpheli şahıs yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:33 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 08:45 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-29' operasyonları düzenlendi
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-29' operasyonları düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen “Kafes-29” Operasyonlarında Elebaşılığını yurtdışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan VOLKAN REÇBER ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;


📌İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri,

📌İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun

ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,

📌Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri,

📌 Anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri,

📌Korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ,

📌Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

📌Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve

📌Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.


İstanbul merkezli 7 ilde “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;

📌 28 tabanca

📌 6 AK-47 kalaşnikof

📌 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah

📌 1 Çelik yelek ele geçirildi

#Kafes-29 operasyonları
#Volkan Reçber
#Emrah Sever
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?