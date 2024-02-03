Yedi İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı.
Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;
🟥İstanbul’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 1️⃣3️⃣ şüpheli,
🟥Kocaeli’de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 9️⃣ şüpheli,
🟥Yalova’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8️⃣ şüpheli,
🟥Kayseri’de Difüzyon mesajıyla aranan 1️⃣ şüpheli,
🟥Bursa’da Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣ şüpheli,
🟥Düzce’de Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣ şüpheli,
🟥Yozgat’ta Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu.