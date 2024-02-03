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Yedi ilde Kafes-35 operasyonu: 33'ü kırmızı bültenle aranan 34 DEAŞ üyesi yakalandı

Yedi ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 34 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale de el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:55 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:13 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yedi ilde Kafes-35 operasyonu
Yedi ilde Kafes-35 operasyonu

Yedi İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında;


Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;



🟥İstanbul’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 1️⃣3️⃣ şüpheli,

🟥Kocaeli’de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 9️⃣ şüpheli,

🟥Yalova’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8️⃣ şüpheli,

🟥Kayseri’de Difüzyon mesajıyla aranan 1️⃣ şüpheli,

🟥Bursa’da Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣ şüpheli,

🟥Düzce’de Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣ şüpheli,

🟥Yozgat’ta Kırmızı Bültenle aranan 1️⃣şüpheli yakalandı.



Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu.



Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


#Kafes-35 operasyonu
#DEAŞ
#Operasyon
#Kırmızı Bülten
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