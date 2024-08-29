Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Bağlar’ın Tavşantepe Mahallesi'nde 8 gün önce kayıp olan küçük Narin’i bulmak için herkes seferber oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, arama çalışmasında çemberin daraldığını ve sonuca çok yaklaştıklarını belirterek “Elimizde önemli deliller var bulacağız” diye konuştu.

66 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Arama çalışmaları kapsamında 12 bin 565 araç ile 32 bin 952 kişinin sorgulandığını, 44'ü jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada uzman ekipler tarafından arama yapıldığını ifade eden Tümgeneral Yıldırım, 16 plaka tanıma sistemi ile 78 kameranın incelendiğini, 8'i şüpheli 58'i tanık olmak üzere toplam 66 kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi.

SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK

Ellerinde delillerin olduğunu ve sonuca çok yaklaştıklarını söyleyen Tümgeneral Yıldırım, şöyle konuştu: “Şu anda çember çok daraldı, yer altı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı ve imkanlarını biz buraya yağdırdık. isteğimiz o ki Narin'imize sağ salim ulaşalım. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucu alacağız” diye konuştu.







