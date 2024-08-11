Sosyal medyayı doğru çözmeliyiz

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Roblox’a getirilen erişim yasağından sonra gündemimize yeniden giren medya okuryazarlığı, dijital dünyaya karşı adeta toplumsal bir koruma kalkanı. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu platformların bilinçsiz kullanımı kişileri teknoloji bağımlısı haline getirirken toplumsal kargaşa ve kutuplaşmanın da ana nedeni haline gelebiliyor. Bazen bir video kasıtlı bir şekilde nefret söylemi ile toplumu kışkırtırken, bazen bir kişi toplumsal bir lince maruz kalabiliyor. Toplumsal sağlığı bozan dijital dünyaya karşı en büyük savunma mekanizması ise medya okuryazarlığı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Emre Bağce, sosyal medyanın gelişen teknolojinin bir ürünü olduğunu belirterek kullanıcıların bu ortamların amaçlarını ve sınırlarını çok iyi kavraması gerektiğini söyledi. Sağlıklı toplum ve birey için medya okuryazarlığının çok önemli olduğunu söyleyen Bağce, “(Sosyal medya platformlarında) Herkes güvercin değil ki orada. Yani çok kötü amaçlarda bulunan, provokasyon yapanlar var, manipülasyon yapanlar var, insanları dolandırmak amacıyla diyelim ki hesaplar açmış olanlar var, bot hesaplar var. Sadece insan değil, kişi gibi gözüken makineler var. Bunların hepsinin farkında olarak oraya giren bir kişi aslında daha sakin bakabilecektir” değerlendirmesini yaptı.