Sosyal medya kaos çıkardı

İngiltere’de sosyal medya yoluyla yayılan, “Müslüman biri çocukları öldürdü” yalanı, ülkeyi kaosun eşiğine sürükledi. Temmuzun sonundan beri aşırı sağcılar, göçmen ve Müslüman karşıtları tarafından gerçekleştirilen protestolarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alınırken, hükümet, nefretin yayıldığı sosyal medya uygulamalarına karşı harekete geçti. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, isyanların yayılmasında sosyal medyanın rolü olduğunu kaydetti ve bu hafta başta Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) olmak üzere sosyal medya şirketleri ile görüşeceğini duyurdu. Elon Musk’ın X’te yaptığı “iç savaş yakın” paylaşımına da Adalet Bakanlığı tepki gösterdi. Facebook’tan yalan haber yayan 3 kişi tutuklanırken, The Sun gazetesi, şiddetin çevrimiçi ortamda örgütlendiğini belirttiği bir analiz yayınladı. Başbakan Keir Starmer da sosyal medya şirketlerini, ülkesindeki şiddet olaylarını körüklemekle suçlamış ve harekete geçeceklerinin işaretini vermişti.





BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanı Cooper, hükümetin bu hafta, artan şiddet olaylarında payları ve yapabilecekleri düzenlemeler konusunda sosyal medya şirketleri ile görüşeceğini söyledi. Bir televizyon programına katılan Cooper, sosyal medya şirketlerinin "yanlış bilgilendirme, çevrimiçi kışkırtma ve şiddetin sosyal medya yoluyla örgütlenmesi" konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Cooper, sosyal medyanın, yanlış bilgiyle beslenen şiddete meyilli gruplar için roket güçlendirici görevi gördüğünü kaydetti.





DÜŞMANLARIN TROL ORDULARI KÖRÜKLÜYOR

Hükümete siyasi şiddet ve ülke içi karışıklar konusunda danışmanlık hizmeti veren Lord Walney, şiddeti kışkırtanların, düşman devletler tarafından sosyal medya yoluyla desteklendiğini dile getirdi. Rusya ve İran’ı suçlayan Walney, “Bu gibi ülkelerde aşırı sağ veya aşırı sol görüşlere sahip, İngiliz gibi davranan Rus veya İran uyruklu kişilerle dolu trol fabrikaları var. Bunların tek amacı dezenformasyon yaratmak ve bunu körüklemek" değerlendirmesinde bulundu.





MUSK’IN PAYLAŞIMI İNFİAL YARATTI

Diğer yandan Meta’nın yanı sıra sosyal medya platformu X de Starmer hükümetinin hedefinde. Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder iş insanı Musk şiddet olaylarının ardından X hesabından, "İç savaş kaçınılmaz" diye yazdı. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Musk’ın paylaşımlarının 'hiçbir haklı gerekçesi olmadığını' bildirdi. Sözcü, 'sosyal medya şirketlerinin yapabileceği ve yapması gereken daha çok şey olduğuna' dikkat çekerek, söz konusu şirketlerin suç faaliyetlerinin internette paylaşılmamasını sağlama sorumluluğu bulunduğuna vurgu yaptı. İngiltere Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander da Musk'ın yorumlarını 'tamamen haksız' ve 'oldukça içler acısı' olarak niteledi.





İNGİLTERE Mİ SOVYETLER BİRLİĞİ Mİ

İngiltere'de polis, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından sosyal medyadan bu tarz paylaşımlar yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Sonrasında ise tutuklanan bir kişinin görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüye yorum yapan Musk, "Burası İngiltere mi, Sovyetler Birliği mi?" diye sordu.





GELENEKSEL MEDYA DA TEPKİLİ

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun da konuya ilişkin bir yazı yayınladı. Starmer’ın çağrısı sonrası sosyal medya şirketlerinin hiçbir şey yapmadığına dikkat çeken Sun, “Geleneksel medya sıkı denetime tabi tutuluyor. Editörler yanlış haber yaptıklarında hepse girmekle karşı karşıya kalıyor. Ancak sosyal medya devlerine böyle bir denetim uygulanmıyor” denildi. Geçtiğimiz senelerde Somalili göçmenlerin köpek gezdiren Anita Rose’u öldürdüğü yalanının sosyal medyada yayılmak yerine geleneksel medyada yayılmış olması halinde ülkede infial çıkacağı vurgulanan yazıda, “Gazetenin kapatılması istenecek, kelleler uçacaktıı” ifadeleri kullanıldı.





Maduro WhatsApp'ı sildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, uygulamayı canlı yayında sildi. Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini belirterek halktan da uygulamayı silmesini istedi. Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.





İngiltere'de eylemler ırkçılığı körüklüyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İngiltere genelindeki şiddet eylemlerinin ırkçılığı körüklediğine dikkat çekti. Açıklamada, “Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.



