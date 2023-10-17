Soykırım planına Biden onayı

Biden adeta işgalci güce akıl vererek, hedefin Hamas'ın yok edilmesi olması gerektiği, Gazze'yi işgalin hata olacağı ve bölgede bulunan Filistinlilerin sözde "insani koridor" üzerinden Mısır'a gönderilmesi konusunda görüşlerini paylaştı. Biden önceki gün katıldığı CBS News kanalının ‘60 Minutes’ programında adeta işgalci gücün izlemesi gerektiği stratejiyi anlattı. ABD Başkanı'na sorulan “İsrail’in Gazze’yi işgalini destekler misiniz?” sorusuna, “Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze’de olanlar radikal Hamas ile ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail’in Gazze’yi işgal etmesi hata olur” yanıtını verdi. İsrail’in kuzeyinde Hizbullah, güneyinde ise Hamas’ın ortadan kaldırılmasının bir gereklilik olduğunu dile getiren Biden, İran ve Hizbullah’ı savaşı tırmandırmamaları veya İsrail’in kuzeyine doğru sınırı geçmemeleri konusunda uyardı. Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim (İsrail'le) görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil" sözleriyle Gazze'yi Filistinsizleştirme planını ortaya koydu. Biden, “Ancak İsrailliler, kaçınabildikleri ölçüde, ki buna inanıyorum, masum sivillerin öldürülmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar” sözleriyle de işgalci gücün Gazze'ye yönelik ağır bombardımanına destek verdi.