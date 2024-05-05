Soykırımcı İsrail'den Al Jazeera'ye sansür

İşgalin, Şireen Ebu Aqleh, Hamza Al-Dahdouh ve Samer Abu Daqqah şehitlerinde olduğu gibi, El Cezire Kanalını hedef alması ve çalışanlarını cinayete teşebbüs noktasına kadar kısıtlaması, tüm gazetecileri kasıtlı olarak baskı altına alması ve öldürmesi. Yedi ay içinde Gazze Şeridi'nde 141 gazeteciye ulaşan şehit sayısı, işgalci yönetimin, özgürlüklerin ağır bir ihlali ve baskılanması anlamına gelen ve bu varlığı dünyanın en tepesine yerleştirmeyi gerektiren basın ve gazetecilik çalışması özgürlüğü iddiasının yanlışlığını ortaya koyuyor.