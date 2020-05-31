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Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor: Öğretmenlik yapanlar hüznü yaşıyor

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, 70 yıllık Halit Paşa İlkokulu'nu sular altında bırakacak Tarihi okulda okuyan ve öğretmenlik yapanlar, anılarla dolu okulun bu nedenle taşınmasının hüznünü yaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Halit Paşa İlkokulu
Halit Paşa İlkokulu

Yusufeli ilçesinde yapımına devam edilen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi bir kez daha taşınacak. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkisinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sular altında kalacak resmi kurumların da taşınma işlemleri başladı. Yusufeli Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Öğretmenevi ve Halit Paşa İlkokulu, yeni ilçedeki binaları yapılana kadar prefabrik yapılarda faaliyetlerine devam edecek.

600 öğrenci eğitim görüyor

1950’lerde yapılan ve ilçenin ilk ilkokulu olan Halit Paşa İlkokulu da sular altında kalacak. 600 öğrencinin eğitim gördüğü ve 34 öğretmenin görev yaptığı Halit Paşa İlkokulu, yeni yerleşim yerine taşınarak eğitime devam edecek. Öğrencilerin anılarıyla dolu 70 yıllık okulun taşınıyor olması hüzne neden oldu.

Halit Paşa İlkokulu

'Binlerce kişi mezun oldu'

Halit Paşa İlkokulu’nda 16 yıl öğretmenlik yapan Rıfat Koçak, "Bu okuldan binlerce kişi mezun olmuştur. Çok tecrübeli öğretmenler bu okulda görev yapmıştır. Bu okuldan mezun olan birçok öğrencim çok iyi yerlere geldi. Bu okulun taşınıyor olmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Halit Paşa İlkokulu öğretmenleri hüznü yaşıyor.

'Hem okuduğum hem de öğretmenlik yaptığım okul'

Halit Paşa İlkokulu’ndan mezun olan ve 5 yıl da öğretmenlik yapan Süleyman Çil, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu durum hepimizi çok duygulandırıyor. Ben, 1959 yılında Halit Paşa İlkokulu’nda ortaokulu okudum. 1976- 1981 yıllarında ise okuduğum okulda öğretmenlik yaptım. Hem okuduğum hem de öğretmenlik yaptığım okuldur. Onun için çok anılarımız var. Şimdi anılarla dolu o okul taşınacak, çok üzülüyoruz."

Halit Paşa İlkokulu öğretmenleri hüznü yaşıyor.

Halit Paşa İlkokulu’nun, ilçede kurulan ilk okul olduğunu kaydeden Ali Yiğit de şöyle konuştu:

  • "Bizim için bu okul tarihi bir okuldur. Yusufeli’nde yaşayan herkesin, bu okulda bir anısı vardır. Barajdan dolayı okulumuz taşınıyor, o nedenle hepimiz üzülüyoruz. Bu okuldan binlerce kişi mezun oldu ve herkesin de bir anısı var. O anılar silinip gidecek ancak yapacak bir şey yok. Şimdi okulun taşınıyor olması hepimizi üzüyor."
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