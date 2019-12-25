Gündem Su bebeğin cenazesi toprağa verildi Ağabey detayı yürekleri yaktı
BURSA

Bursa haberleri: Su bebeğin cenazesi toprağa verildi: 'Ağabey' detayı yürekleri yaktı

Su bebeğin cenazesi toprağa verildi: 'Ağabey' detayı yürekleri yaktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kronik solunum yetmezliği hastalığı bulunan 1 yaşındaki Su Şahinoğulları, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ağabeyinin de, 4 yaşındayken aynı hastalıktan 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su Şahinoğulları, hayatını kaybetti.
Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su Şahinoğulları, hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesinde yaşayan Selin Karadağ'ın kızı Su Şahinoğulları, henüz 3 aylıkken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kronik solunum yetmezliği teşhisi konulan bebek, aylarca cihaza bağlı yaşadı.

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Cenazede anne Selin Karadağ, dede Ertan ve anneanne Gülçin Karadağ, güçlükle ayakta durabildi.

Geçen Nisan ayında Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Su bebeğin evinde nefes alabilmesi ihtiyacı olan ev tipi mekanik cihazının alımı için başlattığı yardım kampanyası bir günde sonuç verirken, o günden sonra evinde nefes alan Su bebek, dün sabah saatlerinde evindeyken aniden rahatsızlandı. Nabzı düşmeye başlayan Su bebek, özel araçla evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürüldü.

Kimya öğretmeninden üstün başarı: Okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti
FOTOĞRAF 9
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Tokat'ın Zile ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, çöpe dökülen çay atıklarının geri dönüşümünü sağlayacak proje geliştirildi.
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Okulun kimya öğretmeni Hasan Doğanay ve 12. sınıf öğrencisi Abdulkadir Karabağ, okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti.
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Çay Deminden Sunta Elde Etme adı verilen proje, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan Sıfır Atık Geri Dönüştürülebilir Atık yarışmasında, 11. ve 12. sınıflar kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
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Kimya öğretmeni Doğanay,nternette çay üzerine araştırma yaptıklarında, Türkiye'de yılda kişi başına 3,5 kilogram çay tüketildiğini gördüklerini anlattı.
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Türkiye'deki en önemli atıklardan birinin çay olmasından yola çıkarak projelerini hazırladıklarını ifade eden Doğanay, şöyle devam etti:
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Okulumuzun pansiyonundan atık çayları topladık. Topladığımız atık çayları fırınımızda kuruttuk. Kuruttuktan sonra organik bazlı yapıştırıcı ile yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra kalıba aldık. Kalıba aldıktan sonra sunta elde ettiğimizi gördük. Elde ettiğimiz sunta vidalanabilir, SNC tezgahında işlenebilir, boyanabilir.
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Projenin geliştirilmesiyle artık çöpe dökülen atık çayların mobilya sektöründe kullanılabileceğine işaret eden Doğanay, Türkiye'de yıllık atık çay miktarı 290 bin ton. Bu katma değeri ülkemize kazandırmak istedik. Bizim yaptığımız çalışma ile ağaçların da kesilmesi önlenecek. diye konuştu.
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Projelerinin, mobilya sektöründe masrafları yüzde 70 düşürebileceğini öne süren Doğanay, Kurutulmuş bir kilo çaydan sunta üretebiliyoruz. Okulumuz projenin patentini alacak. Pres makinemiz olursa 6 saniyede bir sunta üretmek mümkün. dedi.
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Öğrenci Karabağ ise öğretmeniyle birlikte hazırladıkları projenin ödül almasından büyük mutluluk duyduklarını, proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Okul müdürü İbrahim Tokuşcu da projenin patentini alma konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı.
Kimya öğretmeninden üstün başarı: Okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti
Tokat'ın Zile ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen "Çay Deminden Sunta Elde Etme Projesi" ile atık çaydan vidalanabilir, SNC tezgahında işlenebilir sunta üretildi.


Su bebek

Aynı hastalıktan hayatlarını kaybettiler

Kalbi duran Su bebek, buradan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su Şahinoğulları, hayatını kaybetti. Su'nun ağabeyi Doruk Şahinoğulları'nın da 4 yaşındayken aynı hastalık sebebiyle, 2017 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Su Şahinoğulları için Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Ağabeyinin mezarının yanında toprağa verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kronik solunum yetmezliği hastalığı olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Su Şahinoğulları için Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazede anne Selin Karadağ, dede Ertan ve anneanne Gülçin Karadağ, güçlükle ayakta durabildi. Su Şahinoğulları'nın cenazesi, kılınan namazın ardından 4 yaşındayken, aynı hastalıktan hayatını kaybeden ağabeyi Doruk'un mezarının yanında toprağa verildi.

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