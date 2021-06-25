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ANKARA ŞANLIURFA

Suikast önlendi

Şanlıurfa’da milis ağı oluştururken yakalanan PKK’lı S.P., AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve ağabeyine suikast için geldiğini itiraf etti. Teröristle bağlantılı 23 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde M-16 ve 2 Kalaşnikof ile 3 el bombası ele geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Suikast önlendi
Yakalananlardan birinin adresinde bu silah bulundu.

ABDULLAH SARİCA

PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak için Suriye’den gönderilen “Azad Pirsus” kod adlı terörist S.P., Şanlıurfa Birecik’te yakalandı. Devam eden operasyonlarda örgüt mensubuna yardım eden 9 işbirlikçi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep’te gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 1 M-16, 2 Kalaşnikof, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.

Yakalananlardan birinin adresinde nbu silah bulundu.
Yakalananlardan birinin adresinde nbu silah bulundu.

İbrahim Halil Yıldız
İbrahim Halil Yıldız

23 ŞÜPHELİ SORGUDA

  • Suriye’de örgüt kontrolündeki Ayn el-Arab’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçtiği belirlenen PKK’lı terörist, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve ağabeyi Celal Yıldız’a yönelik eyleme gönderildiğini, milis ağı oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf etti. S.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Teröristle irtibatlı gözaltındaki 9 kişinin ifadelerinin ardından soruşturma genişletildi. Bu kişilerle hareket eden 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

ARKASINDA HDP VAR

Suikast girişimini önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan haber aldığını anlatan Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yıllardır kendisi ve ailesine yönelik birçok suikast girişiminin önlendiğini söyledi. AK Partili Yıldız, “Görüntüde PKK var ama bu işin arkasında HDP’li siyasetçilerin olduğundan eminim. Çünkü bölgede HDP’ye karşı mücadele eden insanları ve aileleri istemiyorlar” dedi. Olayların geçmişinin 2014’e dayandığını söyleyen Yıldız, şunları anlattı:

ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR

  • “O dönem Suruç Belediye Başkan Adayı oldum. HDP ve PKK için çok önemli bir ilçe. Biri Kandil’e gitmek istiyorsa Suruç üzerinden Kobani, Kobani’den Kuzey Irak’a gönderiliyordu. Çok az bir oyla seçimi kaybettik. 1 Kasım’da tekrar aday oldum. Oyumuz yükseldi. Referandumda oylar yüzde 50-50 olunca telefonla arayan örgüt mensupları tehdit ediyorlardı. Baktılar olmuyor, bu sefer öldürmek istiyorlar. Mücadelemize devam edeceğiz, orada biz yaşıyoruz. Kürtler demek PKK, HDP demek değildir.”
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