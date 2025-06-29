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Sultanbeyli TEM'de karşıdan karşıya geçen bir kişiye otomobil çarptı: Yaya hayatını kaybetti

Sultanbeyli TEM'de karşıdan karşıya geçen bir kişiye otomobil çarptı: Yaya hayatını kaybetti

00:2329/06/2025, Pazar
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen yaya olay yerinde hayatını kaybederken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişiye, E.D. idaresindeki 34 DOJ 609 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bu kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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