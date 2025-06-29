Sultanbeyli TEM'de karşıdan karşıya geçen bir kişiye otomobil çarptı: Yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişiye, E.D. idaresindeki 34 DOJ 609 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bu kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.