Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: Üç kişi yaralandı

Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza sonucunda üç kişinin yaralandığı belirlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.K. (41) idaresindeki 06 MNT 15 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
#Şanlıurfa
#Siverek
#kaza