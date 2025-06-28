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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: Üç kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: Üç kişi yaralandı

23:3828/06/2025, Cumartesi
AA
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Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza sonucunda üç kişinin yaralandığı belirlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.K. (41) idaresindeki 06 MNT 15 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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