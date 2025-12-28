Yeni Şafak
Sultanbeyli'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Sultanbeyli’de alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

28/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
IHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul Sultanbeyli’de Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç, savrularak bir tıra çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



