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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman'dan Tahran'a ziyaret

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman'dan Tahran'a ziyaret

12:5017/04/2025, Perşembe
AA
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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı.

Bin Selman, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya gelecek.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti, uzun yıllar sonra bu ülkeden savunma yetkilerinin İran'a yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.



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