Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman'dan Tahran'a ziyaret

Beraberindeki heyetle Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı.

Bin Selman, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya gelecek.