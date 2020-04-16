Tahliyeler başladı: Çıkanlar sevinçle karşıladı

Kapalı cezaevlerinden 15 bin, açık cezaevlerinden ise 30 bin dolayında hükümlüyü tahliye ettirecek, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında da açık cezaevlerinden yaklaşık 45 bin kişinin izinli olarak evine gönderilmesini sağlayacak yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte savcılıklar ve cezaevi müdürlükleri tahliye işlemleri için hızlıca harekete geçti ve daha önce hazırlanan ‘koronavirüs tahliye planı’ devreye sokuldu. Tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat kısıtlamasına takılmamaları için kaymakamlıklar ile valiliklerden seyahat izin belgeleri çıkarıldı. Belgeler cezaevinden ayrılmadan hükümlülere teslim edildi ve dün sabah itibariyle 90 bin hükümlünün tahliyesi başladı. Tahliye olan mahkûmlardan aynı şehirde kalacaklar belli merkezlere, il dışına gidecekler ise şehirlerine otobüslerle taşınıyor. Maske ve eldiven takan hükümlülere, bindirildikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralı uygulandı. Kovid-19 tanısı konulan 14 hükümlü de sevk edildikleri hastanelerde tedavilerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilecek.

Yurdun dört bir yanındaki tahliyelerin bugün tamamlanması bekleniyor

KORONA TEDBİRLERİ

İstanbul’daki Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldı. Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında hükümlüler İETT otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ’a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı. Hükümlülerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü. Maltepe Cezaevi’nden dün 1050 kişinin evlerine gönderildiği öğrenilirken, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndan ise yaklaşık 3 bin hükümlü tahliye edildi.

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ÇIKANLAR SEVİNÇLİ

Benzer manzaralar başkent Ankara başta olmak üzere onlarca kentte de yaşandı. Adıyaman, Samsun, Amasya, Tokat, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bolu, Kocaeli, Bartın, Düzce ve daha pek çok ilde mahkûmlar, yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Bazı hükümlü yakınları da tahliye haberi sonrası soluğu cezaevi önlerinde aldı. Adıyaman’da tahliye edilenlerden İsmail Tosun, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Cezaevinden tahliye oldum. Mutluyum, aileme kavuştum” diye konuştu. Yurt genelinde tahliye işlemlerinin bugün tamamlanması hedefleniyor.

HSK’dan hakim desteği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yürürlüğe giren infaz yasasının uygulanmasında aksaklıklar yaşanmaması için bir dizi önlem aldı. İnfaz yasası gündemiyle toplanan HSK’nın aldığı kararlara göre, hükümlülerin cezaevinden eve yollanması sürecinde mahkûmlara ilişkin karar verecek mahkemelerin işlemleri aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirmeleri sağlanacak. Sözkonusu işlemler yerine getirilirken, daha önce alınan koronavirüs önlemleri kapsamında, mümkün olduğunca evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak. Ancak bu işlemlerin gecikmeksizin yerine getirilmesinin adliyelerde fiilen çalışmayı gerektirmesi halinde ise maske, koruyucu ekipman, dezenfektan gibi her türlü tıbbi malzeme desteği sağlanacak. Adliyelerde koronavirüse karşı alınan önlemlerin tamamı adliye personeli için de uygulanacak. Ayrıca denetimli ser-bestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı kararları ile salıverilecek hükümlü sayısının çokluğu nedeniyle yeteri kadar infaz hakimliği bulunmayan adli mahaller için ilave hakim yetkilendirilecek.

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Eve servis

3 bin hükümlü tahliye edildi.

Kolluk kuvvetleri cezaevi çıkışlarında izdiham yaşanmaması için önlemler aldı. Yapılan yol kontrolleriyle sivil araçların cezaevi önüne gitmesi engellendi. Hükümlüler otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakıldı. Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü gibi sokağa çıkması yasak olanlar da evlerine kadar götürüldü.



