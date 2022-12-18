Taht oyunlarınıza bizi alet etmeyin: Avara kasnak gibi toplanıp dağılıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen “Mardin Derik Ovası Sulaması”, “Midyat-Nusaybin Yolu”, “Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme” ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında ilk kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasına değindi.

BİR ŞAHSIN ALDIĞI MAHKUMİYET KARARINDAN İBARET

Bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist bir zihniyetin olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Aslında bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne de milletimle bir ilgisi var. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret” diye konuştu.

ORTADA SİYASİ TARTIŞMA YOK

Ortada siyasi tartışma, fikir kavgası ya da hizmet yarışı da olmadığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini gördükçe gülüyoruz. Birileri kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerinden yürütmenin peşinde koştuklarını gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasa’nın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değildir. Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Bizim demokrasiye olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. Bizim hayatımız yasaklarla mücadelede geçti.”

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HENÜZ YASAK KARARI YOK

Yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, “Masadaki herkesin kafasında bir başka hesabın, bir başka niyetin olduğu cümle alemin malumudur. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Henüz biten yargı süreci, yasak yok. Buradaki asıl çarpıklık yargı ile ilgili bir sürecin 6’lı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye kalkıyorlar. Kusura bakmasınlar biz bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız. İstinafa ve Yargıtay’a gidecek. Mahkeme kararında hata varsa, eksiklik varsa, orada gerekli düzenleme yapılacak” ifadelerini kullandı.

YÜREĞİN YETİYORSA ADAYINI AÇIKLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na adayını açıkla çağrısı da yaptı. Erdoğan sözleri şöyle sürdürdü: “Bugün de yaklaşan seçimler için kendimize milletin önünde vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Cumhur İttifakı olarak aylardır bunun çağrısını yapıyoruz. Buna karşılık kendilerine 6’lı masa diyen ama yanındaki yöresindekilerle kaç tane oldukları belirsiz olan muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkartamadı.

AVARA KASNAK GİBİ TOPLANIP DAĞILIYORLAR

Şimdi ben Mardin’den bir kez daha tekrarlıyorum, bizim için cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış, meydanlarda işte ortada gümbür gümbür sözünü söylüyor. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan 6’lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını ilan etsinler.”

Petrol arama çalışmalarını hızlandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Ülkemizin dört bir yanında Mardin’de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz.” dedi. Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarıyla ve güncel rakamla 3 milyarı aşkın bedelle hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphaneyle kültür projelerini de buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin’de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardinimizdeki doğal gaz altyapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.”

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Erdoğan, çocuklarla birlikte kurdeleyi kesti.

Aziz Sancar Havalimanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havaalanı’nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı. Erdoğan, “Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için her türlü fesatlığı denediler ama Mardin asla ne olduğunu unutmadı. Terör belasından kurtuldukça Mardin’de altyapının hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Doğalgaz hatlarımızın açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Mardin’e ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımların şehrimize kazandırılmasında katkısı bakanlığımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Mardin Havalimanı’nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik” diye konuştu.

Hızlı tren geliyor

Erdoğan, Karaman-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nin Mardin’e kadar uzatılacağını müjdeledi. Erdoğan, “Mardin’de 2 bin 550 konut daha inşa edecek, vatandaşlarımıza 17 bin 500 altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğiz. Ulaştırmada, Mardin’i 29 kilometreden devraldık. Bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 272 kilometreye çıkardık. Karaman-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi inşallah Mardin’e kadar uzatıyoruz” dedi.Ama sen kiminle dirsek temasındasın? HDP’yle. HDP ne iş yapıyor? Kandil ile beraber iş tutuyor. Kandil’e karşı senin ciğerin yok, ciğerin. Bir laf edemezsin. Azimle inançla dirayetle yürüttükleri mücadeleyle evlatlarını birer birer terör örgütünden kurtaran Diyarbakır annelerini ben Mardin’in bu muhteşem meydanından selamlıyorum.”

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