Takla atıp ters dönen aracın içinde kaldı

Yaşanan olay, dün Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi. Ş.E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 P 5041 plakalı otomobil, aynı yönde giden H.D. yönetimindeki 46 D 9389 plakalı otomobile çarptı.

Takla atarak, ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle de takla atıp, ters döndü. Sürücü Ş.E. ile beraberinde bulunan N.E., araç içinde sıkışıp, yaralandı.

Takla atarak, ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.E. ve N.E., itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Takla atarak, ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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