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Taksi refüje ve ağaca çarptı: İki kişi öldü

Taksi refüje ve ağaca çarptı: İki kişi öldü

09:0413/05/2025, Salı
AA
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Taksinin reflüje ve ağaçlara çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Taksinin reflüje ve ağaçlara çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde refüje çarpan taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de ​​​​​​​S.G. idaresindeki 33 T 0014 plakalı taksi, Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Refüjdeki ağaçlara çarparak duran taksiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu N.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.


Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.




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