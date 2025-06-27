Taksirle yaralama dosyasındaki 57 kişi çocuk evlerine 500 bin liralık bağış yaparak uzlaştı

Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan oluşan dosya kapsamında 8 uzlaştırmacı görev aldı. Toplumsal barış ve kalkınmaya katkı sunmak amacıyla 57 kişinin uzlaştırıldığı dosyada, yaşları 0-18 arasında değişen 92 çocuğun barındığı Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağış kararı alındı.





Kurumla görüşme yapılarak toplam 500 bin lira değerinde su sistemleri için genleşme tankı, kum filtre sistemi, 10 baza, 10 yatak, çim biçme makinesi, 5 telsiz telefon, 20 futbol topu, 10 basketbol topu, 20 voleybol topu, 3 voleybol filesi, 5 çift kaleci eldiveni, elektrikli süpürge ile çamaşır makinesi alındı.

Ayrıca, bir yıl boyunca çocuk evlerinde bulunan çocukların doğum günlerinin kutlanması için müzik grubu hizmetinin de satın alınması kararlaştırıldı.

Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen törenle alınan malzemeler kuruma bağışladı. Dosya kapsamında, haziran ayında doğan çocukların doğum günü de kutlandı.





Törende konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, hukukun amacının yalnızca suçluya ceza vermek değil, aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamak ve bozulan barışı onarmak olduğunu söyledi.





Anadolu kültüründe var olan "gönül alma", "barıştırma", "helalleşme" gibi mağdurun rızası alınarak barışın sağlanması gibi geleneklerden feyz alan adalet anlayışının kurumsallaştırılması ile oluşan uzlaştırma biriminin alternatif çözüm yollarının kapılarını açtığını anlatan Kılıç, "Uzlaştırma, yalnızca yasal bir prosedür değil, aynı zamanda vicdan mekanizmasıdır. Mağdura kendini ifade etme, faile ise pişmanlık duyma, sorumluluk alma ve toplumla yeniden barışma imkanı sunar. Böylece adalet sistemi yalnızca soğuk yargılamalarında değil, insanı dokunuşların da merkezinde yer alır." dedi.





Son 5 yılda sadece Samsun Adliyesi'nde 12 bin dosyada uzlaşma sağlandığına dikkati çeken Kılıç, "Bu bağlamda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu bünyesinde görev alan uzlaştırmacılarımızla LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, AFAD, Türk Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve TEMA Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşuna maddi bağış yapılması neticesinde 2024 yılında 266 bin, 2025 yılında ise 163 bin lira bağış gerçekleştirilerek toplumsal kalkınmaya fayda sağlanmıştır." diye konuştu. Kılıç, ayrıca Samsun'daki çocuk bakım ve sevgi evleri, huzurevleri, köy okullarına eşya ile çeşitli materyallerin de bağışlandığını belirtti. Dosyadaki 57 kişinin uzlaşma ile el sıkışarak 92 çocuğa merhem olduğunu vurgulayan Kılıç, "Sevgi ile büyüyen çocuklarımızın geleceğini aydınlatma adına bu edimin gerçekleşmesinde söz sahibi olan müştekilerimize, emeği geçen uzlaştırmacılarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



