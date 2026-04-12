TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki: Elleri çocuk kanıyla dolu birinin sözü yok hükmündedir

11:0912/04/2026, Pazar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, Netanyahu’nun açıklamalarını “yok hükmünde” olarak nitelendirerek, Türkiye’nin Filistin'in yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

"Suçluluk psikolojisinin tezahürüdür"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"21. yüzyılın katliam ve terör şebekesi elebaşı terörist Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri, suçluluk psikolojisinin açık bir tezahürüdür. Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde insanlığın, Filistin'in ve mazlumların yanında olmaya, tarihin doğru tarafında durmaya ve her yerde mücadele etmeye devam edecektir"


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
Netanyahu Cumhurbaşkanımıza ne dedi?