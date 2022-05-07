Dolandırıcıların tuzağına düşmekten tek tıkla kurtulabilirsiniz: e-Devlet'ten adıma şirket açılmasın hizmeti

Kişilerin adına şirket açılması hizmeti ile dolandırıcılık konusunda e-Devlet üzerinden önlem alınabiliyor.

Bu hizmeti kullanarak, kişiler MERSİS’te kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı / yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebiliyor ve bu kısıtı kaldırabiliyor.

Bunun için yapılması gerekenler ise sadece birkaç kısa adımdan ibaret.

Öncelikle e-Devlet üzerindeki arama butonuna 'Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)' yazılarak çıkan alanda 'Yeni Başvuru' ifadesine tıklamanız gerekiyor.

Ardından kısıtlama getirmek istediğiniz "ortak ya da yetkili" seçeneklerinden birisinin seçilmesiyle birlikte son adıma geçiliyor. Her ikisini işaretleyerek ticaret sicili işlemlerinde kimlik bilgilerinizin kullanılarak bir şirket veya işletmeye ortak veya yetkili olarak kaydedilmenizi engelleyebilirsiniz.

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Son olarak;

"Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlatılan şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak ve yetkili olarak eklenmenizin engellenmesi amacıyla kimlik numaranız üzerine kısıt konulacaktır. Kimlik numaranız üzerine ortak ve yetkili olarak eklenilmesine yönelik kısıt konulduğunda, T.C. kimlik numaranız ile MERSİS üzerinden ortak ve yetkili olarak eklenmek istendiğinizde sistem uyarı vererek bu işlemi gerçekleştirmeyecektir." uyarısı göz önünde bulundurularak bilgilendirme yazısı kabul edilmelidir.

Son adımda ise "Başvurunuz başarı ile sonuçlanmıştır. Herhangi bir şirket ortağı / işletme sahibi ve herhangi bir şirkette / işletmede yetkili olarak eklenmenize yönelik olarak kimlik numaranız üzerine kısıt konulmuştur." ifadesi, işlemin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını gösterecektir.

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FOTOĞRAF 8 Zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatılıyor. Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti \"e-Devlet\" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.<br> Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi. Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı. Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br> \"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV AŞ tarafından ortaklaşa yürütülen 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu' projesiyle işlemler artık çok daha kolay yapılacak. Bugün başlayan proje sayesinde kağıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak.\" MEB'den sevindiren yenilik: Ehliyette yeni dönem resmen başladı Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama ile, zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatılıyor. Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti "e-Devlet" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.

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