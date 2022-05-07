Gündem Dolandırıcıların tuzağına düşmekten tek tıkla kurtulabilirsiniz e-Devletten adıma şirket açılmasın hizmeti
ANKARA

Dolandırıcıların tuzağına düşmekten tek tıkla kurtulabilirsiniz: e-Devlet'ten adıma şirket açılmasın hizmeti

Dolandırıcılar, kimlik bilgilerini ele geçirdiği insanları illegal işlerini yönettiği şirketlerin ortağı ya da yetkilisi yaparak, suçlu gibi gösteriyorlardı. Artık e-Devlet'te yer alan 'kimlik numarasına kısıtlama koyabilme hizmeti' ile bu durumun önüne geçmek sadece birkaç kısa adımla mümkün.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TC kimlik numaraları nasıl şirket açmaya kısıtlı hale getirilir? e-Devlette kimlik numarası kısıtlama nasıl yapılır?
Arşiv

Kişilerin adına şirket açılması hizmeti ile dolandırıcılık konusunda e-Devlet üzerinden önlem alınabiliyor.

Bu hizmeti kullanarak, kişiler MERSİS’te kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı / yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebiliyor ve bu kısıtı kaldırabiliyor.

Bunun için yapılması gerekenler ise sadece birkaç kısa adımdan ibaret.

Öncelikle e-Devlet üzerindeki arama butonuna 'Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)' yazılarak çıkan alanda 'Yeni Başvuru' ifadesine tıklamanız gerekiyor.

Ardından kısıtlama getirmek istediğiniz "ortak ya da yetkili" seçeneklerinden birisinin seçilmesiyle birlikte son adıma geçiliyor. Her ikisini işaretleyerek ticaret sicili işlemlerinde kimlik bilgilerinizin kullanılarak bir şirket veya işletmeye ortak veya yetkili olarak kaydedilmenizi engelleyebilirsiniz.

Son olarak;

"Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlatılan şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak ve yetkili olarak eklenmenizin engellenmesi amacıyla kimlik numaranız üzerine kısıt konulacaktır. Kimlik numaranız üzerine ortak ve yetkili olarak eklenilmesine yönelik kısıt konulduğunda, T.C. kimlik numaranız ile MERSİS üzerinden ortak ve yetkili olarak eklenmek istendiğinizde sistem uyarı vererek bu işlemi gerçekleştirmeyecektir." uyarısı göz önünde bulundurularak bilgilendirme yazısı kabul edilmelidir.

Son adımda ise "Başvurunuz başarı ile sonuçlanmıştır. Herhangi bir şirket ortağı / işletme sahibi ve herhangi bir şirkette / işletmede yetkili olarak eklenmenize yönelik olarak kimlik numaranız üzerine kısıt konulmuştur." ifadesi, işlemin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını gösterecektir.

MEB'den sevindiren yenilik: Ehliyette yeni dönem resmen başladı
FOTOĞRAF 8
Title
Zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatılıyor. Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti \"e-Devlet\" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.<br>
Title
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi.
Title
Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı.
Title
Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br>
Title
\"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV AŞ tarafından ortaklaşa yürütülen 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu' projesiyle işlemler artık çok daha kolay yapılacak.
Title
Bugün başlayan proje sayesinde kağıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak.\"
Title
Title
MEB'den sevindiren yenilik: Ehliyette yeni dönem resmen başladı
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama ile, zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatılıyor. Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti "e-Devlet" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.

e-Devlet'in hacklendiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı
GÜNDEM
e-Devlet'in hacklendiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı
Dengeli bir maçtı

'Dengeli bir maçtı'

​​Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile berabere kaldı.
Arap Birliğinden Tel Aviv yönetimine: Batı Şeriadaki yerleşim planları etnik temizliktir

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Altı yıldır her gün te tek kontrol ediyor.

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.