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Gündem e-Devletin hacklendiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı
ANKARA

e-Devlet'in hacklendiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
e-Devletin hacklendiği iddiasıyla gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı
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EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinden e-Devlet sisteminin "hacklenerek" kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığını belirtti.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAKALANDI

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli suça sürüklenen çocuğun Bursa'da yakalandığı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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