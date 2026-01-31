Yeni Şafak
TDK'den yeni uygulama: Hatalı kelimeler ekrana taşınıyor

31/01/2026, Cumartesi
AA
TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak
Türk Dil Kurumu, şubat ayından itibaren yazımında sıkça hata yapılan kelimeleri “Günün Kelimesi” uygulaması kapsamında kurum binasındaki dijital ekranda yayımlayacak. Uygulamayla, toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarına dikkat çekilmesi ve kelimelerin doğru kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve kişileri kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla
"Günün Kelimesi"
ni seçerek Atatürk Bulvarı'ndaki kurum binasında bulunan dijital ekrana yansıtma uygulaması devam ediyor.

Kurum, şubatta yazımında sıkça yanlış yapılan kelimelere özel olarak yer verecek. Bu kapsamda örnek olarak "gazete" kelimesi, sık yanlış yazılan sözcükler arasında yer alıyor. "Gazate" veya "gaste" gibi hatalı kullanımlara sıkça rastlanıyor.

Seçilen kelimeler, doğru yazımı ve yanlış kullanılan biçimleriyle "
@hergunebirkelimetdkresmi
" adlı Instagram hesabından da paylaşılacak.

TDK, uygulamayla toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarının fark edilmesine katkı sağlamayı ve kelimelerin doğru kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.




