TDK açıkladı: 2025'te en çok aranan kelimeler belli oldu! Herkes aradı ama anlamı yok

"Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen ders çalışmaları ve kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük'ün önemli bir başvuru kaynağı olduğu görülmektedir. 2025 boyunca EBA üzerinden 436 bin 587 sözlük araması yapılmış, bunların 318 bin 190'ı sisteme giriş yapmış kullanıcılara aittir. EBA verileri, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitimle ilişkili kavramlar etrafında yoğunlaştığını ortaya koydu. Buna göre en çok aranan beş kelime veya kelime grubu 'karekod', 'öğrenci belgesi', 'matematik', 'cevap anahtarı' ve 'şube' oldu."