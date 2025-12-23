Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TDK duyurdu: 2025 yılının kelime adayları açıklandı! Halk oylamasına açıldı

TDK duyurdu: 2025 yılının kelime adayları açıklandı! Halk oylamasına açıldı

11:3323/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı.


TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açıldığı belirtildi.


Açıklamada, bu kelime/kavramların, "dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme" olduğu kaydedildi.


22 Aralık'ta başlayacak oylama süreci, 28 Aralık saat 17.30'da sona erecek.


Oylamaya katılmak isteyenler, "https://anket.tdk.gov.tr" adresinden oy kullanabilecek. 

#TDK
#İLAUM
#Anket
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üç aylara girerken okunacak dualar, ibadetler, tesbih ve zikirler