Tedbir mahkemesi geliyor

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi’nde düzenlediği basın toplantısında kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Çekin, mahkemeler tarafından 2019 yılında 553 bin 463 önleyici ve koruyucu tedbir kararı verildiğini belirtti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmaların yeni tedbirlerin alınması suretiyle tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü aktaran Çekin, sadece tedbirlere hükmedecek ve tedbir uygulamalarını takip edecek mahkemelerin belirleneceğini bildirdi. Çekin, “Yani şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararlarını hızla alacak ihtisas mahkemeleri kurulacaktır” diye konuştu.

İHMALİ OLANLAR HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çekin, “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanan Özgür Arduç’un açık ceza infaz kurumuna ayrılması ve açık ceza infaz kurumundan firar etmesi konusunda idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Çekin, “Bu kapsamda en ufak bir ihmal veya kusurun tespiti halinde gerekenin yapılacağından kimse şüphe duymamalıdır” ifadelerini kullandı.