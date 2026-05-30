Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu: Ağır vasıtalara kısıtlama

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Tatilin bitmesine bir gün kala Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 79 ekip ve 444 personel ile kara yollarında önlem aldı. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara, bugün saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran saat 01.00'e kadar kısıtlama getirildi. Yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendiriliyor. Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine 1 Haziran saat 01.00'den itibaren izin verilecek. Diğer yandan ekipler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun önemli noktalarında akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerde İstanbul yönüne araç yoğunluğunun artmasını beklediklerini söyledi.