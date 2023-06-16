Terör hedefleri yerle bir

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir ediyor. PKK'lı teröristlerin geçtiğimiz pazar günü Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine düzenlediği saldırıdan sonra başlatılan operasyon genişletildi.

4 GÜNDE 69 TERÖRİST

Önceki gün Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK hedeflerini kara ateş destek vasıtaları ve SİHA'larla vuran TSK, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya dün de devam etti. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yönelik dünkü atışlarda 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pazar günkü saldırıdan sonra başlatılan operasyonlarda ilk gün 12, önceki gün 41, dün de 16 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 69'a çıktı.

TACİZLER 4’LÜ MEKANİZMAYA

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeye dönük artan saldırıları, Suriye ile normalleşme için Rusya ve İran’ın da katılımıyla 4’lü formata evrilen mekanizmayı hedef alıyor. Suriye ile normalleşme adımlarının hızlanmasından sonra terör saldırılarının arttığını belirten askeri kaynaklar, örgütlerin Türkiye-Suriye normalleşmesini istemediğini kaydetti. Görüşmelerin baltalanması için sınırda tacizlerin yaşandığı ifade edilirken, PKK'nın paniğinin arkasında Suriye’den temizlenme kaygısının yattığı belirtiliyor.

ABD VE RUSYA SÖZÜNÜ TUTMADI

Güvenli bölgeye yönelik saldırıların en önemli sebebi, ABD ve Rusya’nın söz vermesine karşın terör örgütü YPG/PKK'yı 30 km derinliğe çekmemesinden kaynaklanıyor. Askeri kaynaklar, ABD ve Rusya’nın, bölgenin terörden arındırılması konusunda geçmişte Türkiye’ye mutabakatlarla verdiği sözlerin tutulması gerektiğini vurguluyor.







