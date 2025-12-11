Terör mağdurları için süre şartı kalktı

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun, terör saldırıları ve terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle maddi zarara uğrayanlara devletin tazminat ödemesini düzenliyor.

* Terörle Mücadele Kanunu’na göre terör eyleminde zarar görenler ile ölenlerin mirasçıları, olayı öğrendikten sonra 2 ay, en geç olaydan 1 yıl sonra valiliğe başvurmak zorundaydı.

* Aynı olay için İdari Yargılama Usulü Kanunu ise 1 yıl içinde idareye, 5 yıl içinde ise mahkemeye gidilebileceğini söylüyordu.

Bu iki ayrı kanunla farklı olarak belirlenen süre, yakınını kaybedenler için belirsizliğe neden oluyordu.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ KISALTILACAK

Mardin 1’inci İdare Mahkemesi’nin başvurusu ile alınan kararda, terör nedeniyle ölüm gerçekleştiğinde olayın hukuki niteliğinin çoğu zaman baştan belli olmadığı vurgulandı. Devletin kusuru olup olmadığının, olayın sosyal risk kapsamında mı, yoksa idarenin kusuruna dayalı olarak mı değerlendirileceğinin genellikle soruşturma ve yargılama sürecinde ortaya çıktığı vurgulandı.

AYM, böyle bir durumda mirasçıların baştan doğru yolu seçmesinin ve kanundaki kısa süreye göre hareket etmesinin beklenemeyeceğini belirtti. Bu nedenle bu kuralın mahkemeye erişim hakkını öngörülemez hale getirdiğini belirterek mirasçılar yönünden süre şartını iptal etti. AYM, oluşacak boşluk nedeniyle iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.







