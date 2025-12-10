Hakim-savcı yardımcılarına mülakata devam

Üç yıl süren yardımcılık döneminin sonunda, adaylar yazılı ve sözlü sınava giriyor, bu sınavların ve eğitim programlarının ayrıntılarını ise Türkiye Adalet Akademisi, kendi çıkaracağı yönetmelikle belirliyor. CHP, hem bu yetkiye hem de sözlü sınava itiraz etmişti. AYM, sözlü sınavın devamına karar verdi. Yani 3 yılın sonunda başarı notu yine eğitim sürecindeki puanlar ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları birlikte hesaplanarak belirlenecek. Sözlü sınav, sistemden çıkmıyor.