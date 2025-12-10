Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hakim-savcı yardımcılarına mülakata devam

Hakim-savcı yardımcılarına mülakata devam

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Anayasa Mahkemesi (AYM) yeni hakim ve savcı yardımcılığı sistemine büyük ölçüde “Tamam” dedi. Sadece eğitim ve sınav kurallarının nasıl belirleneceğiyle ilgili bölüm iptal edildi.

Üç yıl süren yardımcılık döneminin sonunda, adaylar yazılı ve sözlü sınava giriyor, bu sınavların ve eğitim programlarının ayrıntılarını ise Türkiye Adalet Akademisi, kendi çıkaracağı yönetmelikle belirliyor. CHP, hem bu yetkiye hem de sözlü sınava itiraz etmişti. AYM, sözlü sınavın devamına karar verdi. Yani 3 yılın sonunda başarı notu yine eğitim sürecindeki puanlar ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları birlikte hesaplanarak belirlenecek. Sözlü sınav, sistemden çıkmıyor.

Yüksek Mahkeme, sadece “eğitim ve sınav kurallarının Akademi yönetmeliğiyle belirlenmesi” ifadesindeki “yönetmelikle” kelimesini iptal etti. AYM, mesleğin temel kurallarının idarenin çıkardığı metinlere değil, doğrudan kanuna yazılması gerektiğini vurguladı. İptal hemen yürürlüğe girmeyecek. TBMM ve hükümete, yeni düzenleme yapmaları için

9 ay süre tanındı. Bu arada yardımcıların mahkemede ve savcılıkta üstleneceği görevler ile haklarında tutulacak değerlendirme formları, aynen uygulanmaya devam edilecek.



#Hakim
#Savcı
#Ankara
#Anayasa Mahkemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi