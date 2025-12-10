Hakim-savcı yardımcılarına mülakata devam

Anayasa Mahkemesi (AYM) yeni hakim ve savcı yardımcılığı sistemine büyük ölçüde “Tamam” dedi. Sadece eğitim ve sınav kurallarının nasıl belirleneceğiyle ilgili bölüm iptal edildi.
Üç yıl süren yardımcılık döneminin sonunda, adaylar yazılı ve sözlü sınava giriyor, bu sınavların ve eğitim programlarının ayrıntılarını ise Türkiye Adalet Akademisi, kendi çıkaracağı yönetmelikle belirliyor. CHP, hem bu yetkiye hem de sözlü sınava itiraz etmişti. AYM, sözlü sınavın devamına karar verdi. Yani 3 yılın sonunda başarı notu yine eğitim sürecindeki puanlar ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları birlikte hesaplanarak belirlenecek. Sözlü sınav, sistemden çıkmıyor.
Yüksek Mahkeme, sadece “eğitim ve sınav kurallarının Akademi yönetmeliğiyle belirlenmesi” ifadesindeki “yönetmelikle” kelimesini iptal etti. AYM, mesleğin temel kurallarının idarenin çıkardığı metinlere değil, doğrudan kanuna yazılması gerektiğini vurguladı. İptal hemen yürürlüğe girmeyecek. TBMM ve hükümete, yeni düzenleme yapmaları için
9 ay süre tanındı. Bu arada yardımcıların mahkemede ve savcılıkta üstleneceği görevler ile haklarında tutulacak değerlendirme formları, aynen uygulanmaya devam edilecek.