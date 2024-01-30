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Terör örgütlerine yönelik bir yılda 28 binden fazla operasyon: 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023 yılında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonların bilançosunu paylaştı. Bakan Yerlikaya 2023 yılında terör örgütlerine yönelik 28 bin 315 operasyon gerçekleştirildiğini açıklarken, operasyonlarda 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:36 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:19 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Son bir yıl içerisinde terör örgütlerine 28 binden fazla operasyon gerçekleştirildi
Son bir yıl içerisinde terör örgütlerine 28 binden fazla operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl bölücü terör örgütüne yönelik 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonların düzenlendiğini ve düzenlenmeye de devam edildiğini belirtti.



Bakan Yerlikaya'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı şu şekilde;

2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.


1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:

BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik 3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi.


Bu operasyonlarda:

923 terörist etkisiz hale getirildi.

7.716 şüpheli gözaltına alındı,

1.555'i tutuklandı,

1.683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



FETÖ’ye yönelik:

6.775 operasyon yapıldı.

9.639 şüpheli gözaltına alındı,

1.689'u tutuklandı,

1.677’si hakkında adli kontrol kararı verildi.


DEAŞ Terör Örgütüne yönelik:

1.500 operasyon yapıldı.

2.800'i gözaltına alınırken,

738'i tutuklandı,

650’si hakkında adli kontrol kararı verildi.



Sol terör örgütlerine yönelik:

358 operasyon yapıldı.

11 terörist etkisiz hale getirildi.

737 şüpheli gözaltına alınırken,

97'si tutuklandı,

207’si hakkında adli kontrol kararı verildi.



Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin:

🟥 8’i Kırmızı

🟦1’i Mavi

🟩 2’si Yeşil

🟧16’sı Turuncu

⬜️37’si Gri Kategoride olmak üzere

Toplam 64’ü sözde ÜST DÜZEY teröristti.


Ayrıca bu dönemde hamd olsun, 124’ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi.





#Ali Yerlikaya
#BTÖ
#FETÖ
#DEAŞ
#Sol Terör Örgütleri
1 saat önce
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