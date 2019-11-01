Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin özel hizmetini yapıyordu: Çankırı'da yakalandı

Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Ekonomide sık kullanılan bir terim olan 'faiz oranları' aslında ne anlama geliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) birçok karışıklığa sebep olan faiz oranlarını düşürmesi ve artırması ne ifade ediyor? Faiz oranları tüketici, girişimci veya birçok iş adamı için nelere sebep oluyor sizin için araştırdık.