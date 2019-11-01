Gündem Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadinin özel hizmetini yapıyordu Çankırıda yakalandı
ÇANKIRI

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin özel hizmetini yapıyordu: Çankırı'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin özel hizmetini yapıyordu: Çankırı'da yakalandı

Çankırı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, "emir" düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün "emir" düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

DEAŞ Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti: Bağdadi'nin yerine seçilen ismi duyurdu
DÜNYA
DEAŞ Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti: Bağdadi'nin yerine seçilen ismi duyurdu
Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
OYNAT 00:39
ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaştığı ve bombalanma anları gösteriliyor.

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 5
Title
İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yeri drone ile çekildi.
Title
İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.
Title
Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.
Title
Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.
Title
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ifadesi kullanılmıştı. <br> <br> ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon alanını drone ile havadan görüntülendi.


Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluşuyor.
Çitlere elektrik verelim

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Vanda fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

Hasta kılığına giren polisler tarafından gözaltına alındı.
Kandil<br> SİHA'larla vuruldu

Kandil
SİHA'larla vuruldu

​Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kar geliyor

Kar geliyor

​Akşam saatlerinden itibaren yağması bekleniyor.
ABD petrolün<br>tazminatını öder

ABD petrolün
tazminatını öder

​Trump yönetimi, petroller için Suriye'ye yeniden asker gönderdi.
Çakara sıfır tolerans

Çakara sıfır tolerans

​Hakimi de savcısı da durduruldu.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Boğazlar<br>kesintisiz izlenecek

Boğazlar
kesintisiz izlenecek

Milli teknoloji sistemi 2 boğaza da yerleştirildi.
AB kesenin <br>ağzını açtı

AB kesenin
ağzını açtı

Brüksel, Suriyeli mülteciler için 663 milyon euro gönderiyor.
HDP'li başkan terörden gözaltında

HDP'li başkan terörden gözaltında

​Van'ın Saray ilçesinde belediye başkanı dahil 15 kişiye operasyon.
ABD'yi uyardık<br> davetimiz geçerli

ABD'yi uyardık
davetimiz geçerli

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye tepki.
Taraftarlardan çağrı

Taraftarlardan çağrı

​Siyah-beyazlılar Taslica'nın dönmesini istiyor.
Havada çatladı

Havada çatladı

Dünya genelinde 50 uçağın havalanması engellendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.