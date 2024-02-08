Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde dev operasyon: 147 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 33 ilin emniyet müdürlüğünce eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Adana'da 5, Adıyaman'da 3, Afyonkarahisar'da 17, Ankara'da 8, Antalya'da 3, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Bolu'da 4, Bursa'da 2, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 7, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 6, Kilis'te 6, Kocaeli'de 3, Konya'da 4, Kütahya'da 1, Manisa'da 9, Mardin'de 3, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Sakarya'da 8, Samsun'da 2, Şanlıurfa'da 11 ve Yalova'da 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar kapsamında;
📌Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bingöl’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bitlis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Diyarbakır’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Karabük’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kütahya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Mersin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Muğla’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.