Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe: Kırmızı ve gri kategorilerde aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımı ile icra edilen Şehit Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Sözde BOTAN Sorumlusu ve aynı zamanda GABAR Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat (K) Reis GÜLTÜRAN adlı terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte SAĞ OLARAK yakalanmıştır.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan (K) Habib KARAKOÇ etkisiz hale getirildi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum.