Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe: Kırmızı ve gri kategorilerde aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da 1'i kırmızı, 1'i gri listede olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 9 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi ve 21 güvenlik görevlimizin de yaralanması olaylarına katıldıkları tespit edildi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "aziz milletimizin bilmesini isterim ki, “son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle mücadelemiz devam edecektir. ifadelerini kullandı.