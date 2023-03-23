|
Reklam
Reklam
Gündem

Terör yuvaları yerle bir ediliyor: Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka operasyonları kapsamında Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

10:52 . 23/03/2023 Perşembe
DHA
Terör örgütüne Eren Abluka darbesi

Terör örgütüne Eren Abluka darbesi

'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz Operasyonu' kapsamında, terör örgütüne ait AT-4 füzesi ve roketatar mühimmatları imha edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz Operasyonu' kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı köyü bölgesinde arazi arama- tarama faaliyeti yapıldı. Faaliyet kapsamında, ana silah deposu olarak kullanılmış 1 mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 1 adet AT-4 füze, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mouser piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 63 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 85 adet 5,56 mm çapında mühimmat, 4 savunma tipi el bombası, 7 dinamit, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 11 kilo EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde, 15 metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil, 6 adet EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye, 12 pil bloğu, 55 metre kablo ve 1 gece görüş dürbünü ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken mağara da kullanılamaz hale getirildi.

Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.



#Eren Abluka
#İçişleri Bakanlığı
#Hakkari
#mühimmat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.