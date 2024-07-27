Teröre büyük darbe: 'GÜRZ-2' operasyonuyla 2'si turuncu 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pervari kırsalında “GÜRZ-2” operasyonu gerçekleştirildi.