Gündem Teröristler ağaç kovuğuna saklamış
SİİRT

Siirt haberleri... Ağaç kovuğunda teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Teröristler ağaç kovuğuna saklamış

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depo olarak kullanılan ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, ağaç kovuğunda teröristlere ait silah ve mühimmat buldu.
Güvenlik güçleri, ağaç kovuğunda teröristlere ait silah ve mühimmat buldu.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depoya dönüştürülen ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın Operasyonu" düzenlendi.

Mayın arama köpeği Posta'nın da katıldığı operasyonda, biri ağaç kovuğunda, diğerleri toprağa gömülü olmak üzere 3 depo tespit edildi.

Depolardaki aramalarda, 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof silah, buna ait 35 dipçik ve 7 fişek, işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı
GÜNDEM
DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı
Taksit sayısı artırıldı

Taksit sayısı artırıldı

​Birçok alanda taksit sayısı 12'ye çıkarıldı.
DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonun detayını açıkladı.
Muhtar maaşları kesilmeyecek

Muhtar maaşları kesilmeyecek

​İçişleri Bakanlığı ortaya atılan iddiaları yalanladı.
Savunmada ihracat seferberliği

Savunmada ihracat seferberliği

​70'ten fazla ülkede 500'den fazla iş birliği yapıldı.
3 kişiyle başladı

3 kişiyle başladı

​12 şubede bin çalışan ile lezzet yolculuğu sürüyor.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

​Bilim insanlarından uyarı: Daha şiddetli olacak.
12 yılda bir çiçek açıyor

12 yılda bir çiçek açıyor

​Bu fotoğraf bir kez daha 2030'da çekilebilecek.

Tanzim fiyatı belli oldu

Tanzim fiyatı belli oldu

​Nohut, mercimek ve pirinç de satılacak.
Acilen tedbir alınmalı

Acilen tedbir alınmalı

​Buğday ekim alanı 7.2 milyon hektara düştü.
6 bin telefon geldi

6 bin telefon geldi

'Beni MİT'e alır mısınız' diye soran da var, 'hakkımda soruşturma var mı' diye soran da.
Arabada Kim var

Arabada Kim var

​Dünyanın gözü Vietnam'daki bu görüşmede.
AGİ zamlı olarak yansıdı

AGİ zamlı olarak yansıdı

​Asgari ücrete gelen zamla birlikte maaşlar arttı.
Son 3 gün

Son 3 gün

​Vergi borçlarında son başvuru tarihi 28 Şubat.
Benzine sürpriz indirim

Benzine sürpriz indirim

​Gece yarısı gelen zammın ardından sabah indirim.
Taraftarla tartıştı

Taraftarla tartıştı

​3-0'dan dönen maçın ardından Güneş'e tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.