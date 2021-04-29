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POLİTİKA

Teröristlere SİHA pençesi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlere SİHA pençesi
5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlar kapsamında 5 teröristin SİHA’larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.

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