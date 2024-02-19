İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı..





Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

1️⃣2️⃣3️⃣ tim,

1️⃣.6️⃣2️⃣8️⃣ Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” Operasyonlarında 1️⃣.8️⃣2️⃣0️⃣ ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ ile çok sayıda MAKİNELİ TÜFEK, EYP SİSTEMİ ve PATLAYICI MADDE ele geçirildi ❗️





❌ Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;

📌910 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

📌910 ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ,

📌PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ, DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 5 KG PATLAYICI MADDESİ,

📌Zaman ayarlı EYP anahtar sistemi,

📌EL BOMBASI,

📌BOMBAATAR MÜHİMMATI,

📌HAVAN MÜHİMMATI,

📌LMGK Makineli Tüfeği,

📌2 adet MG-3 Makineli Tüfeği,

📌5 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

📌1 adet gece görüş dürbünü,

📌G-3 Piyade Tüfeği,

📌Keskin Nişancı Tüfeği,

📌54 adet role,

📌25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.