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Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz: Dokuz ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” operasyonlarında dokuz ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:12 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:21 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı..

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

1️⃣2️⃣3️⃣ tim,

1️⃣.6️⃣2️⃣8️⃣ Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” Operasyonlarında 1️⃣.8️⃣2️⃣0️⃣ ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ ile çok sayıda MAKİNELİ TÜFEK, EYP SİSTEMİ ve PATLAYICI MADDE ele geçirildi ❗️


❌ Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda;

📌910 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

📌910 ADET RPG-7 MÜHİMMATI VE SEVK FİŞEĞİ,

📌PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ, DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 5 KG PATLAYICI MADDESİ,

📌Zaman ayarlı EYP anahtar sistemi,

📌EL BOMBASI,

📌BOMBAATAR MÜHİMMATI,

📌HAVAN MÜHİMMATI,

📌LMGK Makineli Tüfeği,

📌2 adet MG-3 Makineli Tüfeği,

📌5 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

📌1 adet gece görüş dürbünü,

📌G-3 Piyade Tüfeği,

📌Keskin Nişancı Tüfeği,

📌54 adet role,

📌25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

#BOZDOĞAN-3
#PKK
#Terör
#Sığınak
#Mağara
22 dakika önce
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