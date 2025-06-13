Teslim olan terörist sayısı artıyor

Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamarda bulundu.





6 TERÖRİST TESLİM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyinden kaçan 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu aktardı. Aktürk, Pençe-Kilit başta olmak üzere tüm operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.





SAHADA SIKI TEDBİR

MSB kaynakları, bilgilendirme toplantısı sonrası soruları yanıtladı. PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin soruları cevap veren kaynaklar, şöyle konuştu: “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor.”





SUİSTİMALE MÜSAADE YOK

Suriye'deki son duruma ilişkin de konuşan kaynaklar, şunları söyledi: “Temel gayemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede iş birliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yummayacağız. Terörle mücadeledeki kararlılığımızda hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz”





TSK’YA YENİ PİYADE TÜFEĞİ

Tuğamiral Aktürk, tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle her geçen gün daha da arttığına vurgu yaptı. Aktürk, “Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca muhtelif miktarda, 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56), Dragoneye-2 Termal Kamera ile Modüler Gündüz Görüş Kamerası, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır” ifadelerini kullandı.







