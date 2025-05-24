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Ticari araç yandan çarptığı kamyoneti devirdi

Ticari araç yandan çarptığı kamyoneti devirdi

10:2824/05/2025, Cumartesi
IHA
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Her iki araç sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Her iki araç sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın yandan çarptığı kamyonet devrildi.

Antalya Manavgat'ta Emrullah Tamer'in kullandığı otomobil Muhittin Ersoy Bulvarı'nda Sarılar istikametinden D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Muhammet Özcan'ın kullandığı kamyonete yandan çarptı.


Kamyonetin çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.


Her iki araç sürücüsü de sağlık ekiplerince kontrol edilirken, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmediler.




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