TİP terörü Meclis’e taşıdı

CHP’nin TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliği için verdiği genel görüşme talebinin ön görüşmesi yapıldı. TBMM Genel Kurulu’nda MHP milletvekilleri yer almadı. İYİ Parti milletvekilleri salonda bulundu. Yoklama yeter sayısının bulunmasının ardından AK Parti milletvekilleri Genel Kurul salonuna gelerek toplantıya katıldı. DEM Parti görüşmelerin hemen başında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini içeren karar okunduğu için usul

tartışması başlattı.

KES SESİNİ ŞEREFSİZ

Lehte söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık kürsüye çıktı. Şık’ın ilk sözleri AK Parti sıralarına doğru “Sizde hiç utanma yok” oldu. Bunun üzerine AK Parti sıralarından gürültü yükseldi. Milletvekilleri kürsüye yürüdü. Muhalefet milletvekilleri araya girdi. Şık, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e “Haysiyet şeref yok. Kes sesini. Şerefsiz” diye bağırdı. Bu sözlerin ardından tansiyon yükselince, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Ahmet Şık, Alpay Özalan

AK PARTİ SIRALARINA “TERÖRİSTLER” DİYE BAĞIRDI

Aranın ardından görüşmeler tekrar başladı. Bozdağ, “Milletvekillerimizin yaralayıcı olmayan temiz dille konuşması ortak arzumuzdur” uyarısı yaptı. Ardından Şık konuşmasını tamamlamak için tekrar kürsüye çıktı. Bu kez de AK Partililere terörist ithamında bulundu. Şık, “Usul tartışması yaşandı ama burada usulü konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim. Sizden olmayan herkese ‘Terörist’ dediğiniz için Can Atalay'a da ‘Terörist’ demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin, tüm yurttaşlar bilsin. Bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir. Bunu herkes bilmeli” dedi. Şık'ın sözleri üzerine Genel Kurul iyice gerildi. AK Parti sıralarından “En büyük terörist sensin sen! Alçak herif!” cevabı geldi. Şık, “Siz ahlaklı olsanız Meclis'i bu adam yönetmezdi” diyerek Bekir Bozdağ'ı da hedef aldı.

YUMRUKLAR UÇUŞTU

Şık’ın sözleri üzerine milletvekilleri kürsüye yürüdü. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yakasına yapışınca, Şık yumruk sallarken dengesini kaybedip yere düştü. Şık’ın kendisini kaldırmaya çalışan AK Parti milletvekiline de yumruk salladığı görüldü. Ardından tüm milletvekilleri kürsünün olduğu bölüme çıktı. Şık burada da AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’la yumruklaştı. Arbede esnasında DEM Partili Gülistan Koçyiğit ve CHP'li Okan Konuralp yaralandı. İlk müdahalesi CHP’li Murat Emir tarafından yapılan Koçyiğit, Meclis hastanesine kaldırıldı.

45 DAKİKA ARA

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, grup başkan vekilleri ile toplantı yapmak üzere özel oturuma önce 45 dakika, ardından 20 dakika ara verdi. Kavga sonrası Genel Kurul'a 5 kez ara verildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetimiyle genel kurul tekrar açıldı. Kurtulmuş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’a kınama cezası verilmesini oylamaya sundu. 2 isim de kınama cezası aldı.

AYM kendi içtihadını yok saydı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Kurul öncesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin konuştu: “Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasamızın 85. maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa maddelerine geçmişte uymuş, 2020'de, 2021'de uymuş, ‘Ben bu konuda yetkili ve görevli değilim’ diyor. Şimdi garip bir dolambaçlı yola girerek bu sefer farklı bir kavram kullanıyor. Meclis'te olağanüstü toplantıya, toplantı yeter sayısı sağlanırsa gireceğiz. Orada yine beyanlarımızı, açıklamalarımızı Genel Kurul’da söyleyeceğiz.”

Toplantıyı Kurtulmuş yönetsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u telefonla aradı. Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu söyleyen Özel, Kurtulmuş’tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi.

Ahmet Şık terörist röportajıyla biliniyor

Ahmet Şık, gazetecilik döneminde teröristlerle yaptığı röportajla biliniyor. Şık, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı Çağlayan Adliyesi’ndeki odasında rehin alıp şehit eden DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’la konuşmuş, savcı katillerini ertesi gün “eylemci” diye pazarlamıştı. "Ahmet Şık" imzalı Cumhuriyet gazetesindeki haber, teröristlerin ağzından “Bu eylem, mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla yayınlanmıştı.







